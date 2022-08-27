Харитонов назвал главную проблему проигравшего за 21 секунду Шлеменко

Сергей Харитонов заявил, что Александр Шлеменко много говорит, но ничего не делает

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов прокомментировал поражение соотечественника Александра Шлеменко на турнире RCC. Об этом сообщает РБК.

42-летний тяжеловес раскритиковал Шлеменко за поражение Александру Иличу за 21 секунду и поведение после боя. По мнению Харитонова, бойцу не стоило упрекать рефери в ранней остановке боя. «Это полный бред, вся проблема Александра в том, что он много говорит и ничего не делает», — отметил он.

По убеждению Харитонова, Шлеменко нечего делать в клетке с серьезными бойцами. «Вот как раз подраться с Магомедом Исмаиловым для него было бы идеальным вариантом», — подчеркнул он.

Шлеменко проиграл Иличу техническим нокаутом в первом раунде. Сербский спортсмен сотряс россиянина ударом коленом, а затем обрушил шквал ударов, вынудив судью остановить поединок.