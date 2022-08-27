Харитонов назвал главную проблему проигравшего за 21 секунду Шлеменко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов прокомментировал поражение соотечественника Александра Шлеменко на турнире RCC. Об этом сообщает РБК.
42-летний тяжеловес раскритиковал Шлеменко за поражение Александру Иличу за 21 секунду и поведение после боя. По мнению Харитонова, бойцу не стоило упрекать рефери в ранней остановке боя. «Это полный бред, вся проблема Александра в том, что он много говорит и ничего не делает», — отметил он.
По убеждению Харитонова, Шлеменко нечего делать в клетке с серьезными бойцами. «Вот как раз подраться с Магомедом Исмаиловым для него было бы идеальным вариантом», — подчеркнул он.
Шлеменко проиграл Иличу техническим нокаутом в первом раунде. Сербский спортсмен сотряс россиянина ударом коленом, а затем обрушил шквал ударов, вынудив судью остановить поединок.