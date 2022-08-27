Япония выразила сожаление из-за непринятия итогового документа конференции ДНЯО

Кисида выразил «крайнее сожаление» из-за непринятия итогового документа конференции ДНЯО

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил «крайнее сожаление» в связи с тем, что из-за позиции России по итогам конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не был принят итоговый документ. Слова японского политика приводит ТАСС.

По словам Кисиды, представители МИД Японии рассказали ему детали Обзорной конференции по ДНЯО, которая проходила в Нью-Йорке. «Из-за протеста одной страны, России, не получилось достичь результата в виде принятия итогового документа», — сказал политик на пресс-конференции.

Десятая конференция ДНЯО проходила с 1 по 26 августа в Нью-Йорке. Одной из ключевых тем стала ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине, которая сейчас находится под контролем российской стороны.

Россия требовала внесения поправок в пункты итогового документа Обзорной конференции ДНЯО — они касались ЗАЭС и Будапештского меморандума, рассказал председатель конференции Густаво Злаувинен. Он сообщил, что итоговый документ не был согласован, так как участники конференции не смогли прийти к консенсусу по содержательной части.

В разговоре с «Лентой.ру» кандидат политических наук Станислав Бышок предположил, что конференция ДНЯО не смогла согласовать итоговый документ из-за особенностей своей работы. По его мнению, во время конференции возникли нюансы, которые Россия восприняла как ущемление своих интересов.