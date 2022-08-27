Причины несогласования итогового документа конференции ДНЯО объяснили

Политолог Бышок назвал буксующей конференцию ДНЯО после начала спецоперации

Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогла согласовать итоговый документ из-за особенностей своей работы. Так причины разногласий в беседе с «Лентой.ру» объяснил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Причины разногласий

Итоговый документ не был принят, поскольку участники не смогли прийти к консенсусу, заявил председатель конференции Густаво Злаувинен. Против подписания высказалась Москва, поскольку не были приняты ее предложения. США обвинили Россию в попытке внести изменения в проект «в последние минуты».

В чем парадокс: когда вы живете в мирное время, вы собираетесь и принимаете документ за все хорошее. Когда вам нужно принять какой-то более конкретный документ, вы этого сделать не можете, потому что конкретика предполагает, что кто-то из нынешнего противостояния неправ. Если у вас есть право вето, и вы один из ключевых игроков, если вас хотят назвать неправым, вы этому всячески сопротивляетесь Станислав Бышок кандидат политических наук

Такие конференции особенно важны в моменты нестабильности в мире, но именно тогда возникают сложности в их работе, считает специалист.

«С одной стороны, эти конференции созданы, чтобы поддерживать мир и решать накопившиеся вопросы. Но по факту мир сам себя поддерживает, когда он есть, и эти конференции носят ритуальный характер. А когда случаются экстремальные ситуации, как случилось 24 февраля, эти ритуалы уже не очень работают, потому что понятно, что что-то пошло не так. Эти конференции или, скажем, ООН, когда нарушается мир, буксуют», — отметил кандидат политических наук.

Позиция России

Во время конференции возникли нюансы, которые Россия восприняла как ущемление своих интересов, полагает Бышок. В контексте конфликта на Украине вопросу потенциального использования ядерного оружия уделяется особое внимание, утверждает он.

«Речь идет о том, что все страны теоретически за мир, за нераспространение ядерного оружия. Если бы документ был таким общим, то его бы приняли абсолютно все. Но с другой стороны, критики сказали бы, что все в очередной раз собрались сказать, что мы за все хорошее против всего плохого», — объяснил политолог.

Для принятия итогового документа он должен быть одобрен всеми участниками ДНЯО — 191 государством. Участникам удалось лишь договориться о проведении следующей конференции в 2026 году.

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий отметил, что возражения по проекту итогового документа были у многих делегаций.

Россия требовала внесения поправок в пункты итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые касались Запорожской АЭС и Будапештского меморандума, рассказал Злаувинен.

Десятая конференция ДНЯО проходила с 1 по 26 августа в Нью-Йорке. Одной из ключевых тем стала ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине, которая сейчас находится под контролем российской стороны.