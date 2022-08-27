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Россия обвинила Украину в отсутствии консенсуса на конференции ДНЯО

Дипломат Белоусов обвинил Украину и кураторов в отсутствии консенсуса на конференции ДНЯО
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов обвинил Украину и ее кураторов в отсутствии финального позитивного консенсуса по итогам обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая продолжалась с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Конференция стала политическим заложником тех, кто в течение четырех недель отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями по Украине. Тем самым они сделали все, чтобы не допустить конструктивной, эффективной и ориентированной на результат работы конференции и в целом деятельности государств — участников ДНЯО

Андрей БелоусовЗамглавы делегации России на конференции ДНЯО

По словам Белоусова, ряд делегаций на конференции подмял под себя процесс подготовки документов, поставив другие страны в дискриминационное положение, и продвигал лишь свои политические установки, а их заявления о заботе об укреплении режима ДНЯО являются прикрытием, поэтому «по сути на протяжении всей конференции игра шла в одни ворота». Дипломат назвал такую ситуацию недопустимой.

Продвинув в проект итогового документа свои приоритеты, эти государства сделали все, чтобы важные для других делегаций вопросы были оставлены за бортом, за границами итогового документа

Андрей БелоусовЗамглавы делегации России на конференции ДНЯО
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Отсутствие консенсуса

Как заявил на заключительном заседании конференции ее председатель Густаво Злаувинен, участники мероприятия не смогли согласовать итоговый документ, поскольку не смогли прийти к консенсусу по содержательной части.

Консенсуса по содержательной части достичь не удалось

Густаво ЗлаувиненПредседатель конференции ДНЯО

Он уточнил, что консенсус был достигнут по процедурной части, устанавливающей сроки проведения следующей конференции ДНЯО в 2026 году и подготовки к ней. Первая сессия подготовительного комитета пройдет в 2023 году в Вене, вторая — в 2024-м в Женеве, а третья — в 2025 году в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

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Позиция России

Комментируя результаты конференции, Андрей Белоусов заявил, что Россия не считает провалом, что итоговый документ конференции не был согласован. Он подчеркнул, что коллективные усилия делегаций «в силу различных причин не принесли искомого результата».

Возможно, кто-то из присутствующих расценивает это как провал всей нашей работы за прошедший обзорный цикл, который негативно скажется как на нашей дальнейшей совместной деятельности, так и на целостности и устойчивости договора. Мы такую оценку не разделяем

Андрей БелоусовЗамглавы делегации России на конференции ДНЯО

Белоусов также указал на недостаток итогового документа конференции, который не был принят участниками. По словам дипломата, в его проекте не отражена проблема развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В нем могла бы быть отражена, по крайней мере, общая реакция государств-участников Договора на те события и факторы, которые за прошедшие обзорный цикл оказали серьезное влияние на все три опоры Договора. А таких за прошедшие семь лет произошло немало

Андрей БелоусовЗамглавы делегации России на конференции ДНЯО
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Позиция США

В свою очередь, спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман заявил, что проект итогового документа и был не идеален и «не отражал справедливо условия "на земле"», однако США сожалеют, что его не удалось принять, сообщает РИА Новости.

По его мнению, текст «недооценивал ситуацию на Запорожской АЭС». При этом Шейнман обвинил Россию в создании радиологической угрозы Украине и Европе.

Мы сожалеем в связи с этим итогом

Адам ШейнманСпецпредставитель президента США по ядерному нераспространению


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Марина Совина
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