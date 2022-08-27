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Замглавы российской делегации прокомментировал итоги конференции ДНЯО

Белоусов: Россия не считает провалом несогласование итогового документа конференции ДНЯО

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Россия не считает провалом, что итоговый документ конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не был согласован. Так итоги мероприятия прокомментировал замглавы российской делегации, заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что коллективные усилия делегаций на обзорной конференции ДНЯО «в силу различных причин не принесли искомого результата». "Возможно, кто-то из присутствующих расценивает это как провал всей нашей работы за прошедший обзорный цикл, который негативно скажется как на нашей дальнейшей совместной деятельности, так и на целостности и устойчивости договора. Мы такую оценку не разделяем", — заявил Белоусов.

Ранее председатель конференции ДНЯО Густаво Злаувинен заявил, что ее участники не согласовали итоговый документ, поскольку не смогли прийти к консенсусу по содержательной части. Консенсус был достигнут по процедурной части, устанавливающей сроки проведения следующей конференции ДНЯО в 2026 году и подготовки к ней.

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Марина Совина
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