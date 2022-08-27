The Sun: пенсионер обнаружил в живой изгороди перед домом пакет с украшениями и деньгами

Пенсионер подстриг живую изгородь перед домом и разбогател, после того как обнаружил внутри нее потрепанный пакет с ювелирными украшениями и деньгами на сумму 100 тысяч фунтов (более семи миллионов рублей). Об этом сообщает издание The Sun.

Пожилой житель города Ханау (Германия), чье имя и возраст не разглашаются, случайно нашел сокровище в ноябре 2021 года, когда занимался садовыми работами возле своего дома. Он постригал живую изгородь и увидел в ней потрепанный пластиковый пакет, в котором лежали десятки золотых колец, ожерелий и драгоценных камней, а также наличные.

Мужчина сообщил о своей находке в полицию Оффенбаха. По оценке эксперта, назначенного правоохранительными органами, все украшения были изготовлены в Соединенных Штатах Америки в 1950-1960 годах. Стоимость драгоценностей была оценена около 17 тысяч фунтов, кроме того, в пакете было 85 тысяч фунтов наличными.

Несмотря на несколько обращений региональных властей к населению Германии и широкое освещение истории в новостях, владельцы ценностей так и не объявились. После тщательного расследования полиция сообщила пожилому мужчине, что он может оставить найденные деньги и украшения себе. «Федеральный закон гласит, что лицо, сообщившее властям об обнаружении ценностей, может оставить его себе, если владельца не удастся разыскать в течение шести месяцев. (…) Мы сделали все, что могли, но безрезультатно», — объяснил представитель полиции Оффенбаха Томас Лейпольд.

Ранее житель США зашел в магазин, чтобы разменять деньги для автомата в прачечной. Он приобрел билет моментальной лотереи и сорвал джекпот в 250 тысяч долларов (14,9 миллиона рублей).