Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американцы раскритиковали Байдена за слова в Twitter о «независимой» Украине

Американцы в Twitter осудили Байдена за слова о «защищающей свою демократию» Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пользователи Twitter из США резко осудили президента США Джо Байдена за то, что он назвал Украину «независимым демократическим» государством. Предметом критики пользователей соцсети стало поздравление главы Белого дома в Twitter, посвященное Дню независимости Украины.

В своем послании глава Белого дома сообщил, что «украинский народ вдохновил мир своим мужеством и преданностью свободе». Также он написал, что Вашингтон полон решимости продолжать поддерживать «защищающий свой суверенитет и демократию» Киев. Однако слова Байдена не смогли оценить по достоинству американцы.

«Почему вы отправляете миллиарды в эту страну, когда мы имеем дело с рекордной инфляцией? Количество людей, оставшихся без крыши над головой, достигло небывало высокого уровня и продолжает расти. Скоро американцам придется выбирать между оплатой еды и арендной платой», — раскритиковал политику Байдена один из участников дискуссии.

«На Украине царят нацисты, они десятилетиями были коррумпированной страной, а мы посылаем им миллиарды, в то время как здесь много людей страдает. Это нелепо», — продолжил пользователь под ником @crus.

«Украинцы получили независимость и позволили нацистам процветать. Не такие уж они и независимые», — поддержал его анонимный комментатор.

«Если ты думаешь, что Украина хоть немного близка к демократии, у тебя вообще нет стандартов», — отметил еще один пользователь соцсети.

«День независимости? Как так? Они же очень сильно зависят от американских налогоплательщиков», — напомнил @Chasin'8.

Кроме того, некоторые пользователи иронично предложили отправить Киеву еще денег, чтобы руководство страны «могло как следует отпраздновать». Нашлись в комментариях и американцы, которые выразили надежду на то, что «самый провальный президент за всю истории США» скоро уйдет в отставку.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал политику Республиканской партии страны, назвав ее «полуфашизмом». В своем выступлении на предвыборном митинге он призвал американцев голосовать за демократов на выборах в конгресс, «чтобы снова спасти демократию».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Франция и Германия захотели призвать ЕС продолжить выдавать визы россиянам
В ДНР сообщили об обстреле двумя оснащенными минами «Лепесток» ракетами
Болгария отказалась вести переговоры с «Газпромом» о новом газовом договоре
Американцы раскритиковали Байдена за слова в Twitter о «независимой» Украине
МАГАТЭ сформировало миссию для визита на Запорожскую АЭС
«Босса самокатчиков» заметили на улице в Москве
В Херсонской области сообщили о ракетном ударе ВСУ
Харитонов назвал главную проблему проигравшего за 21 секунду Шлеменко
ВСУ вновь нанесли удар по Новой Каховке
Сербия и Косово договорились о въездных документах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.