Американцы раскритиковали Байдена за слова в Twitter о «независимой» Украине

Американцы в Twitter осудили Байдена за слова о «защищающей свою демократию» Украине

Пользователи Twitter из США резко осудили президента США Джо Байдена за то, что он назвал Украину «независимым демократическим» государством. Предметом критики пользователей соцсети стало поздравление главы Белого дома в Twitter, посвященное Дню независимости Украины.

В своем послании глава Белого дома сообщил, что «украинский народ вдохновил мир своим мужеством и преданностью свободе». Также он написал, что Вашингтон полон решимости продолжать поддерживать «защищающий свой суверенитет и демократию» Киев. Однако слова Байдена не смогли оценить по достоинству американцы.

«Почему вы отправляете миллиарды в эту страну, когда мы имеем дело с рекордной инфляцией? Количество людей, оставшихся без крыши над головой, достигло небывало высокого уровня и продолжает расти. Скоро американцам придется выбирать между оплатой еды и арендной платой», — раскритиковал политику Байдена один из участников дискуссии.

«На Украине царят нацисты, они десятилетиями были коррумпированной страной, а мы посылаем им миллиарды, в то время как здесь много людей страдает. Это нелепо», — продолжил пользователь под ником @crus.

«Украинцы получили независимость и позволили нацистам процветать. Не такие уж они и независимые», — поддержал его анонимный комментатор.

«Если ты думаешь, что Украина хоть немного близка к демократии, у тебя вообще нет стандартов», — отметил еще один пользователь соцсети.

«День независимости? Как так? Они же очень сильно зависят от американских налогоплательщиков», — напомнил @Chasin'8.

Кроме того, некоторые пользователи иронично предложили отправить Киеву еще денег, чтобы руководство страны «могло как следует отпраздновать». Нашлись в комментариях и американцы, которые выразили надежду на то, что «самый провальный президент за всю истории США» скоро уйдет в отставку.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал политику Республиканской партии страны, назвав ее «полуфашизмом». В своем выступлении на предвыборном митинге он призвал американцев голосовать за демократов на выборах в конгресс, «чтобы снова спасти демократию».