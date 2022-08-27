Американцы раскритиковали Байдена за слова в Twitter о «независимой» Украине
Пользователи Twitter из США резко осудили президента США Джо Байдена за то, что он назвал Украину «независимым демократическим» государством. Предметом критики пользователей соцсети стало поздравление главы Белого дома в Twitter, посвященное Дню независимости Украины.
В своем послании глава Белого дома сообщил, что «украинский народ вдохновил мир своим мужеством и преданностью свободе». Также он написал, что Вашингтон полон решимости продолжать поддерживать «защищающий свой суверенитет и демократию» Киев. Однако слова Байдена не смогли оценить по достоинству американцы.
«Почему вы отправляете миллиарды в эту страну, когда мы имеем дело с рекордной инфляцией? Количество людей, оставшихся без крыши над головой, достигло небывало высокого уровня и продолжает расти. Скоро американцам придется выбирать между оплатой еды и арендной платой», — раскритиковал политику Байдена один из участников дискуссии.
«На Украине царят нацисты, они десятилетиями были коррумпированной страной, а мы посылаем им миллиарды, в то время как здесь много людей страдает. Это нелепо», — продолжил пользователь под ником @crus.
«Украинцы получили независимость и позволили нацистам процветать. Не такие уж они и независимые», — поддержал его анонимный комментатор.
«Если ты думаешь, что Украина хоть немного близка к демократии, у тебя вообще нет стандартов», — отметил еще один пользователь соцсети.
«День независимости? Как так? Они же очень сильно зависят от американских налогоплательщиков», — напомнил @Chasin'8.
Кроме того, некоторые пользователи иронично предложили отправить Киеву еще денег, чтобы руководство страны «могло как следует отпраздновать». Нашлись в комментариях и американцы, которые выразили надежду на то, что «самый провальный президент за всю истории США» скоро уйдет в отставку.
Ранее президент США Джо Байден раскритиковал политику Республиканской партии страны, назвав ее «полуфашизмом». В своем выступлении на предвыборном митинге он призвал американцев голосовать за демократов на выборах в конгресс, «чтобы снова спасти демократию».