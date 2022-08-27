В ДНР сообщили об обстреле двумя оснащенными минами «Лепесток» ракетами

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о двух выпущенных ВСУ ракетах с минами «Лепесток»

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку две ракеты из БМ-27 «Ураган», которые были оснащены минами «Лепесток», а также пять снарядов по Макеевке.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18.50 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Ленинский район): выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток"); 20.15 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — сказано в сообщении.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал о нанесении ВСУ ракетного удара по городу Новая Каховка. По его словам, российской системе ПВО удалось сбить большое число целей.