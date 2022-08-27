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Стали известны детали болезни Литовкина

Коллега Литовкина Ваганов заявил, что журналист неделю назад неожиданно попал в больницу
Дмитрий Литовкин

Дмитрий Литовкин. Кадр: Серебряный Дождь / YouTube

Российский военный журналист Дмитрий Литовкин неделю назад неожиданно попал в больницу. Об этом сообщил его коллега, заместитель главного редактора «Независимой газеты» Андрей Ваганов, передает телеканал «360».

По словам Ваганова, медики говорили об улучшении здоровья Литовкина, но потом вдруг «все оборвалось». Главред газеты заявил, что тот два-три дня находился в искусственной коме. Вместе с тем коллега журналиста затруднился ответить, что именно произошло — знает только, что «не ковид, какое-то внутреннее заболевание».

27 августа в Москве на 51-году ушел из жизни российский военный журналист Дмитрий Литовкин. Уточняется, что о дате и месте прощания родственники журналиста уведомят позже.

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Юлия Ямпольская
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