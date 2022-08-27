Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Умер российский военный журналист Дмитрий Литовкин

В Москве на 51-м году жизни умер российский военный журналист Дмитрий Литовкин
Дмитрий Литовкин

Дмитрий Литовкин. Кадр: Серебряный Дождь / YouTube

В Москве на 51-году ушел из жизни российский военный журналист Дмитрий Литовкин. О смерти редактора газеты «Независимое военное обозрение» сообщает «Московский комсомолец».

Издание указывает, что журналист скоропостижно скончался от болезни. По данным «Московского комсомольца», накануне Литовкина ввели в искусственную кому.

Отмечается, что о дате и месте прощания родственники журналиста уведомят позже.

Ранее сообщалось, что на 69-м году жизни скончался главный режиссер Свердловского театра музыкальной комедии, народный артист России Кирилл Стрежнев. В пресс-службе театра рассказали, что он скончался после тяжелой продолжительной болезни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские военные ликвидировали склад боеприпасов к HIMARS
Названы сроки приостановки Казахстаном экспорта военной продукции
Белорусская чемпионка ОИ сообщила о предложениях сменить спортивное гражданство
В ООН назвали заметным достижением вывоз миллиона тонн продовольствия с Украины
Омбудсмен рассказал о состоянии изнасилованного школьницами россиянина
Путин подписал указ о выплатах беженцам с Донбасса и Украины
Жителям ДНР, ЛНР и Украины разрешили оставаться в России без ограничения сроков
Умер российский военный журналист Дмитрий Литовкин
Названы самые тщательно скрываемые тайны супругов друг от друга
В России снимут продолжение «Приключений Электроника»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.