В Москве на 51-м году жизни умер российский военный журналист Дмитрий Литовкин

В Москве на 51-году ушел из жизни российский военный журналист Дмитрий Литовкин. О смерти редактора газеты «Независимое военное обозрение» сообщает «Московский комсомолец».

Издание указывает, что журналист скоропостижно скончался от болезни. По данным «Московского комсомольца», накануне Литовкина ввели в искусственную кому.

Отмечается, что о дате и месте прощания родственники журналиста уведомят позже.

Ранее сообщалось, что на 69-м году жизни скончался главный режиссер Свердловского театра музыкальной комедии, народный артист России Кирилл Стрежнев. В пресс-службе театра рассказали, что он скончался после тяжелой продолжительной болезни.