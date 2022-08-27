Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Мексика нарастила импорт из России

Мексиканские импортеры с января по июнь ввезли из России товаров на 1,193 млрд долларов

Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

Мексиканские импортеры с января по июнь ввезли из России товаров на 1,193 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Банка Мексики, пишет РИА Новости.

Отмечается, что июнь стал вторым в истории месяцем по объему поставок. Согласно Системе экономической информации Центробанка Мексики, объем поставок из России в июне превысил 275 миллионов долларов. Больше страна закупила в мае прошлого года (283,9 миллиона долларов).

По данным Банка Мексики, за первое полугодие 2022 года объем импорта из России составил 1,193 миллиарда долларов, что на 20,85 процента больше показателей 2021-го (987,6 миллиона долларов).

Россия является основным международным поставщиком удобрений в Мексику с долей около четверти всего импорта азотных и смешанных азотных, фосфорных и калийных удобрений. Другими важными статьями импорта из России являются стальной прокат, алюминий и синтетический каучук.

Ранее аналитическое агентство InfoLine сообщило, что экспорт продовольствия из России в текущем году третий раз подряд превысит импорт, уже в первом полугодии страна могла заметно увеличить поставки соответствующих товаров за рубеж по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. По оценке агентства, в первой половине 2022 года экспорт вырос на 20-22 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия обвинила Украину в отсутствии консенсуса на конференции ДНЯО
США назвали виновного в отсутствии итогового документа конференции ДНЯО
Индия поддержала вступление Аргентины в БРИКС
Староверы заявили о готовности папы римского посетить Донбасс
Хабенский захотел уйти с открытия кинофестиваля после вопроса журналиста
Мексика нарастила импорт из России
В Херсонской области описали будущее региона в составе России
Названы ближайшие города Подмосковья с самым дешевым арендным жильем
Чешский министр увидел угрозу революции в Евросоюзе
Россиянам назвали допустимое время использования телефона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.