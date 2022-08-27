Мексика нарастила импорт из России

Мексиканские импортеры с января по июнь ввезли из России товаров на 1,193 млрд долларов

Мексиканские импортеры с января по июнь ввезли из России товаров на 1,193 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Банка Мексики, пишет РИА Новости.

Отмечается, что июнь стал вторым в истории месяцем по объему поставок. Согласно Системе экономической информации Центробанка Мексики, объем поставок из России в июне превысил 275 миллионов долларов. Больше страна закупила в мае прошлого года (283,9 миллиона долларов).

По данным Банка Мексики, за первое полугодие 2022 года объем импорта из России составил 1,193 миллиарда долларов, что на 20,85 процента больше показателей 2021-го (987,6 миллиона долларов).

Россия является основным международным поставщиком удобрений в Мексику с долей около четверти всего импорта азотных и смешанных азотных, фосфорных и калийных удобрений. Другими важными статьями импорта из России являются стальной прокат, алюминий и синтетический каучук.

Ранее аналитическое агентство InfoLine сообщило, что экспорт продовольствия из России в текущем году третий раз подряд превысит импорт, уже в первом полугодии страна могла заметно увеличить поставки соответствующих товаров за рубеж по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. По оценке агентства, в первой половине 2022 года экспорт вырос на 20-22 процента.