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Британский священник назвал украинских беженцев неблагодарными

Викарий Джонатан Блейк: украинцы выглядели не как беженцы, а как экономические мигранты

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Британский священнослужитель Джонатан Блейк в беседе с изданием Daily Mail назвал беженцев с Украины неблагодарными.

По словам 65-летнего викария, он приютил в своем доме в лондонском районе Уэллинг украинскую пару с тремя детьми. Он украсил жилье на сумму 2500 фунтов стерлингов, зарегистрировал украинцев у местного терапевта, а подростков определил в «прекрасную школу».

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Варвара Кошечкина
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