Британский священник назвал украинских беженцев неблагодарными
Викарий Джонатан Блейк: украинцы выглядели не как беженцы, а как экономические мигранты
Британский священнослужитель Джонатан Блейк в беседе с изданием Daily Mail назвал беженцев с Украины неблагодарными.
По словам 65-летнего викария, он приютил в своем доме в лондонском районе Уэллинг украинскую пару с тремя детьми. Он украсил жилье на сумму 2500 фунтов стерлингов, зарегистрировал украинцев у местного терапевта, а подростков определил в «прекрасную школу».