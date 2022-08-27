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Болгария отказалась вести переговоры с «Газпромом» о новом газовом договоре

Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новый договор с «Газпромом»

Фото: Patrick Pleul/ Globallookpress.com

Вице-премьер по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиев заявил, что страна отказывается вести переговоры о новом газовом договоре с «Газпромом», указав, что обсуждения продолжатся в рамках действующих договоренностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственную пресс-службу.

Он указал во время переговоров с генеральным директором дирекции «Энергетика» Европейской комиссии Дитте Юль-Йоргенсен, что представители ЕК ознакомлены с подходом технического правительства по обеспечению поставок газа в краткосрочном и долгосрочном периоде.

По словам Алексиева, долгосрочный план предполагает международные торги по поставкам сжиженного газа, старт этой процедуре должно дать техническое правительство, но решение о заключении подобного соглашения будет принято новым выбранным кабинетом министров.

«Техническое правительство не намерено вести разговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном договоре с "Газпромом", а ограничится переговорами с ним в рамках действующего соглашений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее, 26 августа, министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что власти страны готовы обсуждать с «Газпромом» возобновление поставок топлива. При этом он подчеркнул, что активных переговоров пока не ведется.

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Марина Совина
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