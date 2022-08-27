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«Пари Нижний Новгород» спасся от поражения в матче с «Динамо»

«Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с «Динамо» в матче седьмого тура РПЛ

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

«Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо» сыграли вничью в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде. По итогам первого тайма гости вели в счете: голами в составе москвичей отметились Даниил Фомин и Константин Тюкавин.

Во втором тайме хозяева сумели сравнять счет и спастись от поражения. На 61-й минуте Николай Калинский реализовал пенальти, а на 71-й минуте точным ударом отметился Дмитрий Стоцкий. С 66-й минуты бело-голубые играли в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Роберто Фернандес.

Итог матча — ничья со счетом 2:2.

После семи матчей «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 13 очками в активе. «Пари» находится на 12-м месте.

Николай Костюков
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