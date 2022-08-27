Россиянам назвали главные отличия загранпаспортов на пять и десять лет

Вице-президент АТА Мкртчян назвал дешевизну преимуществом пятилетнего загранпаспорта

Пятилетний загранпаспорт стоит значительно дешевле того, который действует десять лет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» россиянам напомнил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Он назвал главные отличия документов, необходимых для поездки за рубеж.

«Ключевое — это затраты. Десятилетний паспорт дороже пятилетнего. Второй ключевой момент, что могут быть проблемы с визами, потому что некоторые страны принимают в основном паспорта с микрочипами», — сказал специалист.

Консульский департамент МИДа в Telegram-канале сообщил, что с 26 августа временно приостановлена выдача биометрических загранпаспортов. Это объяснили «необходимостью переформатирования электронного носителя». Документы старого образца, действующие пять лет, продолжат выдавать. По мнению Алексана Мкртчяна, вопрос с микрочипами будет решен в короткие сроки.

Думаю, вопрос решится в ближайшие месяц-два, а до этого будут выдаваться паспорта старого образца, которые годны в любую безвизовую страну, а таких больше ста Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств

«Если это будет долгая проблема, в этом случае МИД должен разослать соответствующие письма в посольства стран, что у нас в стране не выдаются паспорта с микрочипами и мы просим выдавать визы в паспорта старого образца. Посольства дружественных стран на это пойдут. Сейчас есть спекуляции на тему железного занавеса, что россияне не смогут выехать, но я спешу успокоить, что такого не будет», — отметил он.

Если россиянину необходимо срочно сделать загранпаспорт, сейчас он может оформить пятилетний документ, а после решения проблемы с микрочипами дополнительно получить десятилетний. Такая возможность предоставляется с 2015 года, вторым документом может быть только биометрический паспорт, напомнил Алексан Мкртчян.

«Как минимум два паспорта иметь разрешено абсолютно законно. Раньше паспорт давали только на время действия предыдущего. Скажем, осталось у вас три года до конца действия первого паспорта, вам второй выдавали тоже на три года. В последние несколько лет второй паспорт выдают на все десять лет», — заключил он.

Ранее сообщалось, что запрет на выдачу шенгенских виз россиянам вызвал споры в Европе.