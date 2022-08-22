Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам вызвал споры в Европе

Welt: вопрос о запрете шенгена для россиян все больше разделяет страны Европы

Европейские страны все больше разделяются во мнении по вопросу о введении запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. На это обратили внимание в Welt.

Издание отмечает, что в то время как страны «с болезненными воспоминаниями о времени под советской властью» настаивают на полном запрете шенгена, западноевропейские государства, такие как Германия, Франция и Нидерланды, выступают против этого. Первой границы для россиян закрыла Эстония — с 18 августа гражданам России с выданной в прибалтийской республике шенгенской визой запрещен въезд в государство.

Тем не менее, против запрета на визы выступили Португалия и Кипр. Средиземноморский остров имеет большую русскоязычную диаспору, насчитывающую около 50 тысяч человек, а до февраля российские путешественники составляли 25 процентов всех туристских прибытий. Визовый вопрос также вызвал споры и в Греции — популярном месте отдыха для российских путешественников летом.

По мнению экспертов, консенсус в масштабах ЕС маловероятен, так как введение санкций требует полного согласия всех 27 стран-членов союза.

Ранее в августе глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. По его словам, эта инициатива является очень противоречивой.