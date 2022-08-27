В Сербии раскрыли значение договора о въездных документах

Представитель Сербии Петкович: договор о въездных документах сохранил мир в Косове

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович высказался о договоренности о въезде и выезде из Косова с личными документами, полученными от Белграда и Приштины. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Сербии раскрыл значение договора с Косово о въездных документах и подчеркнул, что он сохранил мир в регионе и способствовал свободе передвижения для косовских сербов.

«Благодаря решительным дипломатическим усилиям президента Александра Вучича сегодня мы получили необходимые гарантии ЕС и достигли договоренности о свободе передвижения и сербских документах. Тем самым мы обеспечили мир и стабильность в Косове и Метохии и сохранили сербские личные документы для сербов южнее и севернее реки Ибар», — отметил Петкович.

Политик добавил, что документ обладает «решающим значением» для сербов в Косове и Метохии. По его словам, теперь каждый гражданин Сербии южнее и севернее Ибра «без исключения сможет нормально и без проблем жить, работать, ездить и проходить административные пункты перехода».

Ранее 27 августа Сербия и Косово договорились о въездных документах. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил стороны с урегулированием этого вопроса.