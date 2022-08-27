Немецкая журналистка усомнилась в способности россиян покупать печенье и шоколад

Корреспондент FAZ Вагнер усомнилась, что у россиян есть деньги на печенье и шоколад

Корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер усомнилась в способности россиян покупать шоколад, печенье и кофе известных марок.

По словам журналистки, полки в магазинах российской столицы все так же полны, «почти не заметно, что чего-то не хватает».

«Большинство привычных предметов все еще на месте: паста Nutella, печенье Oreo, кофе Jacobs и Tchibo, порошки для стирки Persil и Ariel, шоколад Milka, Lindt и Ritter Sport, Snickers, Mars и Milky Way», — перечислила обозреватель.

«Но кто на самом деле может позволить себе все это в России?» — задалась вопросом немка.

Автор статьи уточнила, что большинство жителей России не могут позволить себе продукцию известных иностранных марок, люди давно покупают более дешевые отечественные аналоги вышеперечисленных товаров. Свой вывод Вагнер обосновала опросом двух пенсионеров в супермаркете, среди покупок которых не было западных товаров.

Ранее одна из крупнейших в Европе компаний по производству санитарно-гигиенической бумаги, Metsä Tissue предупредила европейцев о возможном дефиците продукции из-за энергокризиса. По информации Metsä Tissue, сокращение производства из-за высоких цен на электроэнергию уже отмечено на заводах в словацкой Жилине и в немецком Кройцау.