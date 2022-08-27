Европейцев предупредили о дефиците туалетной бумаги

Компания Metsa Tissue предупредила о дефиците туалетной бумаги в ЕС из-за энергокризиса

Одна из крупнейших в Европе компаний по производству санитарно-гигиенической бумаги, Metsä Tissue предупредила о возможном дефиците продукции из-за энергокризиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

По информации Metsä Tissue, сокращение производства из-за высоких цен на электроэнергию уже отмечено на заводах в словацкой Жилине и в немецком Кройцау.

«В условиях высоких цен на энергию вероятны дальнейшие сокращения производства, которые также могут повлиять на доступность ежедневной продукции на рынках, поскольку будут иметь место значительные ежедневные производственные потери», — говорится в сообщении. Компания подчеркнула, что высокая цена на энергию затрудняет бизнес на всех европейских рынках.

Ранее ролик о многоразовом использовании туалетной бумаги вызвал споры у пользователей Twitter. На видео девушка, пользующаяся пригодными для стирки салфетками из хлопка вместо туалетной бумаги, утверждает, что такой подход экономит деньги и является экологичным. Экотренд вызвал споры в интернете: по мнению пользователей Twitter, подобный подход негигиеничен. Комментаторы ролика предложили героине видео воспользоваться биде.