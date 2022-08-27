Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Турецкую певицу арестовали из-за шутки об извращенности религиозных школ

Anadolu: турецкую поп-звезду Gülşen арестовали из-за шутки о школах для имамов

Фото: Gülşen

Турецкую певицу Гюльсен Чолакоглу арестовали по обвинению в «подстрекательстве к ненависти и вражде и оскорблении общественности». Причиной для расследования стала ее шутка о религиозных школах в Турции. Об этом сообщает Anadolu.

В апреле во время концерта поп-звезда, выступающая под псевдонимом Gülşen, подшутила над одним из музыкантов, который учился в школе, где воспитывают имамов. «Раньше он учился в школе имам-хатыба. Отсюда его извращенность», — заявила певица, не уточняя, кому именно адресована шутка.

Видео с концерта попало в интернет, где на него наткнулась местная полиция. После ареста поп-звезде пришлось извиняться. Она объяснила, что пошутила над коллегой, «с которыми много лет проработала в бизнесе». По ее мнению, видео опубликовали люди, кто хотел бы «поляризовать общество». Адвокат исполнительницы заявил, что защита намерена подать апелляцию на арест певицы.

Ранее лидера ДДТ Юрия Шевчука признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Позже артист обжаловал решение о штрафе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Смягчение правил покупки валюты объяснили
Глава МИД Германии поддержала премьера Финляндии после скандала с вечеринкой
Появилось видео с места аварии Ferrari и Lexus в Москве
Агент Кокорина оценил информацию о возможной аренде игрока кипрским клубом
Юрист перечислила признаки финансового абьюза в семье
На крыше военного госпиталя в Праге произошел пожар
Военкор раскрыл обстоятельства гибели американского наемника на Украине
В Молдавии заявили о готовности ехать в Россию для переговоров по газу
Российский стилист назвал трендом один вид откровенной одежды
Вучич заявил об отзыве признания независимости Косова семью странами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.