Лидер ДДТ Шевчук обжаловал решение о штрафе за дискредитацию российской армии

Юрий Шевчук обжаловал решение о штрафе в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

Лидер ДДТ Юрий Шевчук обжаловал решение о штрафе за дискредитацию российскую армии. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что жалобу на постановление суда подал адвокат Шевчука Александр Передрук. Он попросил Верховный суд Башкортостана отменить решение и прекратить производство по делу.

О том, что Шевчука признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, стало известно 16 августа. Самого артиста на судебном заседании не было. Административный протокол на Шевчука составили после концерта в Уфе. Во время своего выступления фронтмен группы раскритиковал военную спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант со сцены. Позднее артист заявил, что обжалует решение суда.

Ранее суд объяснил Шевчуку, за что он получил штраф. Как было сказано в постановлении, во время концерта в Уфе 18 мая музыкант задавал публике вопросы, которые заставляли усомниться в целях спецоперации России на Украине.