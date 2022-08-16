Юрий Шевчук обжалует решение суда по делу о дискредитации российской армии

Лидер группы ДДТ Шевчук обжалует решение суда по делу о дискредитации российской армии

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук намерен обжаловать решение суда по делу о дискредитации российской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале RTVI.

Шевчук рассказал, что приговор обжалует его адвокат. Александр Передрук, представляющий сторону музыканта в суде, также подтвердил это заявление.

«Решение суда считаю незаконным, мы будем его обжаловать, как только получим копию постановления. Сегодня была озвучена только резолютивная часть. Обещали, что завтра его изготовят и отправят по почте, поэтому, полагаю, в течение недели документ получим. Дальше все будет рассматривать уже Верховный суд республики», — высказался он.

Ранее сообщалось о том, что Шевчука признали виновным в дискредитации российской армии. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Административный протокол на музыканта составили после концерта ДДТ, который прошел в Уфе 18 мая. Во время своего выступления фронтмен группы раскритиковал специальную военную спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант со сцены.