Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Суд объяснил штраф лидеру ДДТ Шевчуку

Суд Уфы объяснил, за что лидер ДДТ Юрий Шевчук получил штраф

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Суд Уфы объяснил, за что лидер ДДТ Юрий Шевчук получил штраф в размере 50 тысяч рублей. Текст мотивировочной части судебного постановления цитирует РБК.

Как сказано в документе, во время концерта в Уфе 18 мая Шевчук задавал публике вопросы, которые заставляли усомниться в целях спецоперации России на Украине.

«Задавая [перед выступлением в Уфе] вопросы, Шевчук Ю.Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящих на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС РФ при осуществлении СВО», — отмечается в постановлении.

При этом, как посчитал суд, необязательно было озвучивать слова «Вооруженные силы РФ» или «армия». В материале также указывается, что музыкант высказывал «негативные выражения» в адрес президента России.

О том, что Шевчука признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, стало известно 16 августа. Самого артиста на судебном заседании не было. Административный протокол на Шевчука составили после концерта в Уфе. Во время своего выступления фронтмен группы раскритиковал военную спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант со сцены. Позднее артист заявил, что обжалует решение суда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
В Совфеде ответили на призыв Латвии изолировать часть русского общества
Лесные пожары в Рязанской области двинулись в сторону Подмосковья
Крупнейший производитель удобрений в Прибалтике остановит производство
В Белоруссии заявили о поддержке спецоперации России на Украине
Во все торговые центры Москвы поступили сообщения о минировании
В России рассказали о спросе на винтовки «Сумрак»
США предоставят военную помощь Украине почти на три миллиарда долларов
Суд объяснил штраф лидеру ДДТ Шевчуку
Российские подростки примотали мальчика к столбу пленкой и попали на видео
Фьюри поставил ультиматум перед боем с Усиком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.