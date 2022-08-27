Чешский министр увидел угрозу революции в Евросоюзе

Чешский министр Блажек заявил, что рост цен на энергию в Европе грозит революцией в ЕС

Стремительный рост цен на энергию в Европе может привести к революцией в Европе и ставит под угрозу политическую систему Чехии. Такое мнение глава чешского Минюста Павел Блажек, пишет портал iDNES.cz.

По его словам, ситуация в социальной и политической сфере в настоящее время напряжены сильнее, чем когда-либо с 1989 года. «Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго. Если не будет найдено решение, на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой», — предупредил министр.

Ранее чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Чехия, как страна-председатель Совета Европейского союза, созвала срочное заседание министров энергетики государств-резидентов объединения. На встрече планируется провести обсуждение «конкретных экстренных мер по урегулированию энергетической ситуации».

Цены на газ на европейском хабе TTF приблизились к 3500 долларам за тысячу кубометров. Рост обусловлен сохранением неопределенности с поставками газа из России и анонсированной приостановкой «Северного потока» в конце месяца. На фоне подорожания топлива бьют рекорды и цены на электричество.

