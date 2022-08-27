СК начал расследование обстоятельств взрыва в Бердянске

СК России расследует обстоятельства взрыва в Бердянске, где погиб замначальника ГАИ

Следственный комитет России (СК) начал расследование обстоятельств взрыва у оздоровительного центра в Бердянске, в результате которого погиб замначальника городского ГАИ Александр Колесников, пишет ТАСС.

«СК России зафиксирует и будет расследовать обстоятельства взрыва, который устроили вооруженные формирования Украины у оздоровительного центра в Бердянске», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате украинского обстрела поселка Куйбышево в Запорожской области погибли еще несколько человек. Следователи выяснят, кто причастен к совершенным преступлениям.

Колесников скончался в больнице в результате полученных от взрыва ран 26 августа. Тогда неизвестные установили взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, на высоте более трех метров на дереве у забора. Детонация произошла возле оздоровительного центра «Криворожский горняк».