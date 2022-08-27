Еще три судна с зерном вышли из портов Украины
Из портов Украины в пятницу, 26 августа, в рамках «продуктовой сделки» вышли три судна. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает РИА Новости.
«По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще три судна с зерновыми грузами», — говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны добавили, что работа по отгрузке зерна в украинских портах в настоящее время продолжается.
27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один миллион тонн сельхозпродукции был вывезен из трех украинских портов по зерновому коридору. В частности, речи идет о портах Черноморска, Одессы и Южного.
Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, которые вывозят зерно.