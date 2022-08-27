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Еще три судна с зерном вышли из портов Украины

Министерство обороны Турции сообщило о выходе еще трех судов с зерном из портов Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Unsplash

Из портов Украины в пятницу, 26 августа, в рамках «продуктовой сделки» вышли три судна. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает РИА Новости.

«По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще три судна с зерновыми грузами», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны добавили, что работа по отгрузке зерна в украинских портах в настоящее время продолжается.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один миллион тонн сельхозпродукции был вывезен из трех украинских портов по зерновому коридору. В частности, речи идет о портах Черноморска, Одессы и Южного.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, которые вывозят зерно.

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Анастасия Шейкина
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