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Зеленский заявил об экспорте миллиона тонн сельхозпродукции из портов Украины

Зеленский сообщил об экспорте миллиона тонн сельхозпродукции по зерновому коридору

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Один миллион тонн сельхозпродукции был вывезен из трех украинских портов по зерновому коридору. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам украинского лидера, экспортная зерновая инициатива работает почти месяц. «За это время из трех наших морских портов — Черноморска, Одессы и Южного — экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции», — добавил Зеленский.

Кроме того, экспорт сельхозпродукции дает сотни тысяч рабочих мест для украинцев, добавил президент.

Ранее Зеленский в ходе поездки в Одесскую область посетил порт Черноморск, где ознакомился с загрузкой экспортного зерна на корабли. Он также заявил, что экспорт зерна начнется с отправки нескольких кораблей, загруженных еще до начала спецоперации.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, которые вывозят зерно.

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Сергей Истомин
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