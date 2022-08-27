Зеленский заявил об экспорте миллиона тонн сельхозпродукции из портов Украины

Зеленский сообщил об экспорте миллиона тонн сельхозпродукции по зерновому коридору

Один миллион тонн сельхозпродукции был вывезен из трех украинских портов по зерновому коридору. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам украинского лидера, экспортная зерновая инициатива работает почти месяц. «За это время из трех наших морских портов — Черноморска, Одессы и Южного — экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции», — добавил Зеленский.

Кроме того, экспорт сельхозпродукции дает сотни тысяч рабочих мест для украинцев, добавил президент.

Ранее Зеленский в ходе поездки в Одесскую область посетил порт Черноморск, где ознакомился с загрузкой экспортного зерна на корабли. Он также заявил, что экспорт зерна начнется с отправки нескольких кораблей, загруженных еще до начала спецоперации.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, которые вывозят зерно.

