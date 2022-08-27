В Турции призвали Макрона признать последствия колониального прошлого Франции

МИД Турции: колониальное прошлое Франции влияет на ее отношения с африканским континентом

Министерство иностранных дел Турции предложило президенту Франции Эммануэлю Макрону признать колониальное прошлое возглавляемой им страны, которое влияет на ее отношения с африканским континентом. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом в ведомстве отреагировали на антитурецкие высказывания Макрона, которые он озвучил в ходе визита в Алжир. Президент Франции в своем выступлении заявил, что в Турции, России и Китае якобы существуют «неоколониальные структуры, которые проявляют активизм, империалистические планы» и выступают против Пятой республики.

В ответ на это представитель МИД Турции Танжу Бильгич подчеркнул недопустимость обвинений главы Франции и призвал страну признать свое собственное колониальное прошлое и осознать его последствия. По мнению чиновника, именно из-за этого и попыток любыми способами сохранить былое влияние на африканском континенте «имеет место быть негативное восприятие Франции».

«Надеемся, что Франция в ближайшем будущем сможет признать последствия своего колониального прошлого, и не будет пытаться уйти от исторических реалий, бросая тень на Турцию или любую другую страну», — говорится в заявлении Бильгича.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии проблем с газом на территории страны. Во время своего визита в Алжир он заявил, что запасы обеспечены, так как подземные хранилища заполнены более чем на 90 процентов.