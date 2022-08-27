Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Турции призвали Макрона признать последствия колониального прошлого Франции

МИД Турции: колониальное прошлое Франции влияет на ее отношения с африканским континентом

Фото: Mohammed Badra / Reuters

Министерство иностранных дел Турции предложило президенту Франции Эммануэлю Макрону признать колониальное прошлое возглавляемой им страны, которое влияет на ее отношения с африканским континентом. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом в ведомстве отреагировали на антитурецкие высказывания Макрона, которые он озвучил в ходе визита в Алжир. Президент Франции в своем выступлении заявил, что в Турции, России и Китае якобы существуют «неоколониальные структуры, которые проявляют активизм, империалистические планы» и выступают против Пятой республики.

В ответ на это представитель МИД Турции Танжу Бильгич подчеркнул недопустимость обвинений главы Франции и призвал страну признать свое собственное колониальное прошлое и осознать его последствия. По мнению чиновника, именно из-за этого и попыток любыми способами сохранить былое влияние на африканском континенте «имеет место быть негативное восприятие Франции».

«Надеемся, что Франция в ближайшем будущем сможет признать последствия своего колониального прошлого, и не будет пытаться уйти от исторических реалий, бросая тень на Турцию или любую другую страну», — говорится в заявлении Бильгича.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии проблем с газом на территории страны. Во время своего визита в Алжир он заявил, что запасы обеспечены, так как подземные хранилища заполнены более чем на 90 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о выплатах беженцам с Донбасса и Украины
Появились подробности о попавшей под обстрел в ДНР российской телеведущей
Чимаев рассказал о желании избить Макгрегора
Парикмахер раскрыла три простых способа улучшить состояние волос
Дом-корабль за 3,5 миллиона рублей выставили на продажу в Подмосковье
В Турции призвали Макрона признать последствия колониального прошлого Франции
Миллиардеры потеряли больше 30 миллиардов долларов после выступления главы ФРС
Помощница Пугачевой подтвердила возвращение артистки в Россию
Полиция в Запорожской области выявила сторонника украинских войск
Россиянам назвали способы сильно сэкономить на сборах ребенка в школу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.