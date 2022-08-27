Украина перестала сотрудничать с Россией в сфере атомной энергетики

Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере атомной энергетики

Власти Украины решили прервать действие соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики между Киевом и Москвой. О прекращении сотрудничества уведомил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

Отмечается, что упомянутое соглашение было заключено в Москве 14 января 1993 года.

Ранее Киев разорвал соглашение о сотрудничестве между МВД Белоруссии и Украины. Уточнялось, что данное соглашение предусматривало борьбу двух стран с преступностью, охрану общественного порядка, исполнение уголовных наказаний.