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Киев прекратил сотрудничество с МВД Белоруссии

Украинский кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве с МВД Белоруссии

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Киев разорвал соглашение о сотрудничестве между МВД Белоруссии и Украины. О соответствующем постановлении украинского кабинета министров сообщает издание «Судебно-юридическая газета».

«В связи с коренным изменением обстоятельств кабинет министров Украины постановляет: прекратить действие соглашения о сотрудничестве между министерством внутренних дел Украины и министерством внутренних дел Республики Беларусь, осуществленное 6 марта 1992 г. в г. Чернигове», — сказано в тексте документа.

Соглашение предусматривало борьбу двух стран с преступностью, охрану общественного порядка, исполнение уголовных наказаний. Кроме того, в сферу сотрудничества входил розыск пропавших без вести лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов и другие пункты.

Помимо этого, договор также включал в себя «обмен оперативно-разыскной, оперативно-справочной и криминалистической информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, а также архивной информацией».

Стороны также обязались содействовать друг другу в задержании лиц, скрывшихся от следствия и суда, а также взятии их под стражу в необходимых случаях. Ведомства двух стран также были обязаны выдавать лица для привлечения их к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Киев может разорвать отношения с Минском при условии, если Белоруссия вторгнется на территорию страны. По его словам, Киев адекватно оценивает нынешнюю ситуацию и не испытывает иллюзий касательно Минска.

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Анастасия Заикина
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