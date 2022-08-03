Киев напомнил условия разрыва отношений с Минском

Глава МИД Украины Кулеба предупредил, что Киев разорвет отношения с Минском при вторжении

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Киев может разорвать отношения с Минском при условии, если Белоруссия вторгнется на территорию страны. Его слова приводит «Укринформ».

«Уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения», — напомнил глава ведомства.

По его словам, Киев адекватно оценивает нынешнюю ситуацию и не испытывает иллюзий касательно Минска. В частности, он указал на тренировки российских бомбардировщиков на территории Белоруссии.

«Иногда просто тренируются, иногда стреляют — это наша ежедневная реальность», — заключил Кулеба.

Ранее на Украине предложили разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. Соответствующая петиция появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского. Отмечается, что для рассмотрения петиции президентом необходимо 25 тысяч голосов.