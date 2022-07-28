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На Украине предложили разорвать дипотношения с Белоруссией

На сайте президента Зеленского появилась петиция о разрыве дипотношений с Белоруссией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине предложили разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. Соответствующая петиция появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Призыв был опубликован в четверг и пока набрал только 17 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения президентом.

Ранее в МИД Украины заявили, что разрыв дипотношений с Белоруссией может произойти в том случае, если вооруженные силы соседней страны вторгнутся на территорию Украины.

Минск, в свою очередь, обвинил Киев в попытках атаковать белорусские военные объекты. По словам президента республики Александра Лукашенко, удары удалось отразить с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

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Алевтина Запольская
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