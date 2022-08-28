Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Умер работавший более четверти века шеф-кондитер Белого дома

Шеф-кондитер Белого дома Ролан Меснье умер в 78 лет

Фото: unsplash

Умер шеф-кондитер Белого дома Ролан Меснье. Об этом сообщает The Washington Post.

Работавший более четверти века и готовивший сладости для пяти президентов Меснье скончался в доме престарелых. Ему было 78 лет. Как сказал сын кондитера Жорж, причиной смерти стали осложнения после онкологического заболевания.

Повар получил предложение о работе в Белом доме в 1979 году. В интервью и книгах он рассказал о вкусах и темпераменте президентов и первых леди, а также утверждал, что никогда не подавал одно и то же блюдо дважды. Обслуживая политиков и других высокопоставленных лиц, он часто корректировал рецепты излишне жирных и калорийных блюд. Например, в его суфле и муссах не использовались яичные желтки, а в яблочном брюле вместо сливок был сидр и кукурузный крахмал.

После того как Меснье покинул Белый дом во время правления Джорджа Буша-младшего в 2004 году, он написал книгу рецептов и мемуары «Вся президентская выпечка».

В 2000-м в суд Вашингтона был подан иск, в котором Меснье обвинялся в домогательствах к помощнице на кухне Франетт Макколах. Тогда Белый дом отказался увольнять кондитера и заявил, что пристально следит за равными возможностями и возможной дискриминацией на кухне.

Евгений Шульгин
Комментарии отключены
Последние новости
Стало известно о готовности ЕС приостановить соглашение по визам с Россией
Вице-премьера Канады обматерили во время визита в один из городов
В Европе высказали опасения из-за возможного смертельного удара России
Полуголые девушки устроили фотосессию около здания российского университета
В Совфеде отреагировали на возможную приостановку соглашения о визах России и ЕС
Доктор Мясников назвал вызывающие старение продукты
В Казахстане запустят передачу «Президент» о деятельности Токаева
Умер работавший более четверти века шеф-кондитер Белого дома
Рослесхоз объявил о ликвидации всех лесных пожаров на Дальнем Востоке
Футболист «Локомотива» сделал хет-трик за 11 минут
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.