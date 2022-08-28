Вице-премьера Канады обматерили во время визита в один из городов

Вице-премьера Канады Фридланд обматерили во время визита в провинцию Альберта

Вице-премьера Канады Кристию Фридланд обматерили во время ее визита в провинцию Альберта. Об этом сообщает телеканал CTV, опубликовавший видеозапись конфликта.

Фридланд шла по коридору мэрии города Гранд-Прери к лифту, когда к ней обратились мужчина и две женщины. Политик откликнулась и тут же получила в свой адрес целый вал оскорблений. Вице-премьера назвали предательницей, потребовали «убраться» из Альберты и нанесли несколько нецензурных оскорблений.

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