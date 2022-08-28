Макрона освистали в Алжире

France Info: Макрон подвергся нападкам со стороны прохожих во время поездки в Алжир

Президента Франции Эммануэля Макрона освистали местные жители города Оран во время визита главы государства в Алжир. Об этом сообщает телеканал France Info.

Французский лидер остановился около магазина лейбла Disco Maghreb, где его встретила толпа агрессивно настроенных мужчин. Охрана окружила президента и никому не давала к нему приблизиться, когда как сам Макрон улыбался и махал толпе.

Тем временем алжирцы кричали французскому президенту, чтобы он уехал в свою страну. «Франция пожирает нашу страну», — скандировала толпа. Также кто-то в шуточной форме спрашивал у Макрона, как поживает его супруга. «Макрон приходит только за одним: за газом», — заявил один из местных жителей.

В сентябре 2021 года во время визита Макрона в город Лион в него запустили предмет, похожий на яйцо. Это произошло на международной выставке гостеприимства и общественного питания. До этого французский президент получил пощечину во время поездки в департамент Дром. Французский лидер подошел к местным жителям, находившимся за невысоким металлическим ограждением, и получил удар по лицу от мужчины, которому до этого пожал руку.