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В России приготовились зарегистрировать новую вакцину от гемофильной инфекции

ФМБА: новую вакцину против гемофильной инфекции в РФ готовы зарегистрировать в 2023-м

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

В России будут готовы зарегистрировать новую вакцину против гемофильной инфекции в 2023-м — ее разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). В настоящий момент проводится вторая фаза ее клинических испытаний, сообщает ТАСС.

В центре рассказали, что «на платформе разработана технология производства полисахаридной конъюгированной вакцины для профилактики гемофильной инфекции типа "В"». Удостоверение о регистрации ожидается в 2023-м.

«Успешно завершены доклинические испытания и первая фаза клинических испытаний, проводится вторая фаза клинических испытаний», — заявили в ФМБА и добавили, что в них сейчас участвуют 380 детей от трех месяцев до пяти лет. В центре также сообщили, что прошедшие исследования показали высокий профиль безопасности и эффективности препарата.

В июле россиянам назвали обязательные для взрослых прививки. По словам эксперта Маргариты Провоторовой, после 30 лет стоит ревакцинироваться от кори. Также она порекомендовала раз в десять лет повторять вакцинацию против дифтерии и столбняка, а пожилым людям обязательно делать прививки от гемофильной инфекции и пневмококка.

В мае 2021 года правительство внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок. Новая инициатива должна была позволить приобретать вакцины от инфекции за счет федерального бюджета.

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Варвара Кошечкина
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