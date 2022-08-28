США предрекли гражданскую войну
Старший редактор газеты The Washington Post Марк Фишер заявил, что США стоят на пороге гражданской войны. Слова из колонки, вышедшей в печатной версии издания, приводит ТАСС.
В тексте Америке предрекли скорую войну, которой трудно будет избежать. «Широкое разнообразие голосов, включая политиков из Демократической и Республиканской партий, ученых, изучающих гражданские войны, и экстремистов с обеих сторон сегодня согласны с идеей о том, что гражданская война либо неизбежна, либо необходима», — считает Фишер.
По его словам, на грядущий конфликт указывают рост экстремизма, волна угроз в адрес агентов ФБР, судей, избранных должностных лиц, а также появление лагерей, в которых тренируются «радикалы с оружием». Как отметил редактор, это говорит о том, что американцы ожидают ожесточенного столкновения.
Фишер указал, что в последнее время граждане США стали покупать все больше огнестрельного оружия. Они потеряли доверие к властям, утратили чувство общности и надежды. При этом редактор заявил, что «трудно представить, чтобы из нынешней неразберихи возникла гражданская война».
В тексте также приводятся мнения других аналитиков, которые отрицают возможность войны. Несмотря на это, они считают, что число нападений радикалов и экстремистов на представителей власти продолжит расти.