США предрекли гражданскую войну

Редактор WP Марк Фишер заявил, что США стоят на пороге гражданской войны

Старший редактор газеты The Washington Post Марк Фишер заявил, что США стоят на пороге гражданской войны. Слова из колонки, вышедшей в печатной версии издания, приводит ТАСС.

В тексте Америке предрекли скорую войну, которой трудно будет избежать. «Широкое разнообразие голосов, включая политиков из Демократической и Республиканской партий, ученых, изучающих гражданские войны, и экстремистов с обеих сторон сегодня согласны с идеей о том, что гражданская война либо неизбежна, либо необходима», — считает Фишер.

По его словам, на грядущий конфликт указывают рост экстремизма, волна угроз в адрес агентов ФБР, судей, избранных должностных лиц, а также появление лагерей, в которых тренируются «радикалы с оружием». Как отметил редактор, это говорит о том, что американцы ожидают ожесточенного столкновения.

Фишер указал, что в последнее время граждане США стали покупать все больше огнестрельного оружия. Они потеряли доверие к властям, утратили чувство общности и надежды. При этом редактор заявил, что «трудно представить, чтобы из нынешней неразберихи возникла гражданская война».

В тексте также приводятся мнения других аналитиков, которые отрицают возможность войны. Несмотря на это, они считают, что число нападений радикалов и экстремистов на представителей власти продолжит расти.