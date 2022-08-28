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В Никополе уничтожено снабжающее украинских военных нефтехранилище

В Минобороны заявили, что в Никополе разбили нефтехранилище, снабжавшее топливом ВСУ

Фото: Shutterstock

В Никополе Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, которое снабжало украинских военных топливом. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что в районе города российские войска ликвидировали нефтехранилище. В этом месте хранилось топливо, которое использовали подразделения ВСУ на Донбассе.

Как отметил Конашенков, также уничтожены восемь украинских складов ракетно-артиллерийских боеприпасов — все они находились вблизи Северска, Краматорска, Улаклы на территории ДНР. Некоторые их них располагались еще в селах Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили до 100 украинских военных из центра резерва ВСУ вблизи Славянска. Помимо этого, ВКС ликвидировали «до 100 националистов 14-й мехбригады ВСУ» вблизи села Дергачи под Харьковом.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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