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Россиянин избил женщину ногами у входа в кафе

«Подъем»: россиянин в Оренбурге избил ногами женщину у входа в кафе

Россиянин из Оренбурга избил ногами женщину у входа в кафе. Он бил свою жертву ногами по голове, сыпал на нее нецензурной бранью и кидался на всех, кто пытался помочь пострадавшей. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший видео с места происшествия.

По какой причине произошел конфликт, переросший в насилие, неизвестно. «Заявление от пострадавшей поступило, сняли побои. Проверка идет. Какое будет дело — административное или уголовное, — зависит от тяжести побоев. Если перелом — будет уголовное, если нет — административное. Личность подозреваемого установлена», — заявили в оренбуржской полиции.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пьяная проститутка напала на туриста и откусила ему ухо. После этого женщина попыталась скрыться, очевидцы вызвали полицию.

Николай Чигасов
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