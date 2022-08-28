В МВД Австрии отреагировали на сообщения о смерти убийцы Дугиной

МВД Австрии не подтвердило данные о смерти украинки Натальи Вовк, убившей Дарью Дугину

МВД Австрии не подтвердило распространенные в социальных сетях и информационных агентствах информацию о якобы произошедшем убийстве украинки Натальи Вовк, которую подозревают в расправе над российской журналисткой Дарьей Дугиной. Об этом пишет ТАСС.

«Мы можем сообщить, что такой случай не известен в Австрии. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — отреагировали в ведомстве на соответствующий запрос агентства.

Ранее австрийское желтое издание Exxpress заявило, что гражданку Украины Наталью Вовк якобы нашли мертвой на съемной квартире. Отмечалось, что женщину «обнаружили мертвой с 17 ножевыми ранениями и запиской в руке».

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Погибшая возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой планировал ехать ее отец. Позже в ФСБ сообщили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк.