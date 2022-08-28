Желтая австрийская газета написала о смерти убийцы Дугиной

Австрийская Exxpress написала о смерти подозреваемой в убийстве Дугиной Натальи Вовк

Австрийское желтое издание Exxpress заявило, что подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк якобы нашли мертвой на съемной квартире.

Источником информации издание назвало некое сообщение, которое «распространяется в Telegram со скоростью лесного пожара». Издание указывает на то, что Вовк «обнаружили мертвой с 17 ножевыми ранениями и запиской в руке».

В сообщении также публикуются фотографии, на которых якобы изображена погибшая. Правда, как выяснилось, эти фото уже появлялись в российских СМИ в 2020 году — они использовались в материалах о смерти 26-летней москвички.

В полиции Вены и МИД Австрии информацию комментировать не стали, сообщает РИА Новости.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Погибшая возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой планировал ехать ее отец. Позже в ФСБ сообщили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк.