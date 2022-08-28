Появилось видео поджога BMW замначальника управления Генштаба

Момент поджога BMW замначальника управления Генштаба ВС РФ попал на видео

В сети появилось видео момента поджога BMW замначальника управления Генштаба Вооруженных сил России Евгения Секретарева в Москве. Видео публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как женщина обходит машину с синей канистрой в руке. Параллельно с этим она разговаривает с кем-то по мобильному телефону. Затем видно, как подозреваемая обливает багажник смесью, поджигает его и убегает.

Ранее сообщалось, что подозреваемую задержали. По данным источников издания Baza, поджигательница заявила, что она выступает против проведения специальной военной операции на Украине. Уточняется, что женщина облила бензином багажник машины и подожгла его.

О поджоге автомобиля работника Генштаба ВС РФ стало известно вечером в субботу, 27 августа. Машина загорелась во дворе дома на Ленинградском шоссе. Судя по фотографиям, выложенным в сеть, больше всего пострадала задняя часть авто — выгорел багажник.

Владелец автомобиля работает в восьмом управлении Генштаба, пишет Baza. Согласно странице на сайте Минобороны России, подразделение «решает задачи по обеспечению Министерства обороны Российской Федерации необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению Вооруженными силами Российской Федерации». Baza сообщает, что данное ведомство следит за повесткой в СМИ и выявляет дезинформацию по поводу деятельности российских войск.