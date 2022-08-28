Полиция пресекла массовые гонки на дорогих иномарках в центре Москвы

Полиция пресекла массовые гонки на дорогостоящих автомобилях в центре Москвы

Сотрудники полиции пресекли проведение несогласованных гонок на дорогостоящих автомобилях в центре Москвы. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет ТАСС.

Несколько десятков иномарок планировали проехать по центру столицы с наклейками «Богатые и успешные». В пресс-службе управления МВД России по Москве уточнили, что акция не была согласована с властями.

Теперь транспортные средства, в том числе Ferrari и Lamborghini, отправят на спецстоянку и проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию. «В настоящее время часть участников установлена, они будут доставлены в полицию для разбирательства», — сказал собеседник агентства.

25 августа стало известно, что на Сахалине 61-летняя женщина устроила гонки по встречной полосе на взятой у сына машине Tesla.