Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мать участника гонок на иномарках в центре Москвы приехала оправдывать сына

Мать участника гонок на иномарках в Москве заявила, что сын приехал просто пообщаться
Начало событий в новости Полиция пресекла массовые гонки на дорогих иномарках в центре Москвы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мать одного из участников элитного автопробега в Москве приехала оправдываться за сына: она рассказала, что медэкспертиза не выявила у него в крови алкоголя или наркотиков. Об этом пишут «Известия».

По словам женщины, молодой человек приехал на вечеринку, чтобы просто пообщаться с друзьями в тесном кругу и поехать потом за город. Она насчитала около 20 машин, которые планировали участвовать в мероприятии.

Ранее стало известно, что несколько десятков иномарок планировали устроить массовые гонки — проехать по центру столицы с наклейками «Богатые и успешные». Полиция пресекла акцию, а транспортные средства, в том числе Ferrari и Lamborghini, отправила на спецстоянку.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что организаторов нелегальных гонок на дорогих автомобилях следует отправить в зону боевых действий на Украине «для перевоспитания».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о готовности ЕС приостановить соглашение по визам с Россией
Российским авиакомпаниям разрешили выполнять «спрямленные» полеты в Сочи
Украинские войска четыре раза обстреляли Новую Каховку
В Британии рассказали о сроках прекращения поддержки Украины
Россияне назвали профессии с самыми красивыми мужчинами и женщинами
Мать участника гонок на иномарках в центре Москвы приехала оправдывать сына
Захарова назвала ядерным терроризмом действия Киева в отношении ЗАЭС
«Локомотив» выиграл второй матч в РПЛ подряд
Стало известно о соглашении по закупке нефти и газа между Россией и талибами
Коуч перечислила способы развития инициативности у сотрудников компаний
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.