Мать участника гонок на иномарках в центре Москвы приехала оправдывать сына

Мать участника гонок на иномарках в Москве заявила, что сын приехал просто пообщаться

Мать одного из участников элитного автопробега в Москве приехала оправдываться за сына: она рассказала, что медэкспертиза не выявила у него в крови алкоголя или наркотиков. Об этом пишут «Известия».

По словам женщины, молодой человек приехал на вечеринку, чтобы просто пообщаться с друзьями в тесном кругу и поехать потом за город. Она насчитала около 20 машин, которые планировали участвовать в мероприятии.

Ранее стало известно, что несколько десятков иномарок планировали устроить массовые гонки — проехать по центру столицы с наклейками «Богатые и успешные». Полиция пресекла акцию, а транспортные средства, в том числе Ferrari и Lamborghini, отправила на спецстоянку.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что организаторов нелегальных гонок на дорогих автомобилях следует отправить в зону боевых действий на Украине «для перевоспитания».