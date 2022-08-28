Сенатор предложил отправить московских нелегальных гонщиков на Украину

Сенатор Джабаров предложил отправить организаторов заезда в Москве на хозработы в зону СВО

Организаторов нелегальных гонок на дорогих автомобилях, которые полиция пресекла в центре Москвы 28 августа, следует отправить в зону боевых действий на Украине «для перевоспитания». Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.

Политик назвал позором автопробег «мажоров» в условиях специальной военной операции на Украине. Он также заявил, что правоохранителям следовало жестче наказать участников. Джабаров предложил вставить молодым людям «мозги на место» и привлечь их к хозработам для нужд специальной военной операции (СВО).

«Может, призвать их на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют. А вот помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях им вполне по силам», — пояснил Джабаров.

Ранее стало известно, что несколько десятков иномарок планировали проехать по центру столицы с наклейками «Богатые и успешные». Полиция пресекла акцию, а транспортные средства, в том числе Ferrari и Lamborghini, отправила на спецстоянку.