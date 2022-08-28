Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Сенатор предложил отправить московских нелегальных гонщиков на Украину

Сенатор Джабаров предложил отправить организаторов заезда в Москве на хозработы в зону СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Организаторов нелегальных гонок на дорогих автомобилях, которые полиция пресекла в центре Москвы 28 августа, следует отправить в зону боевых действий на Украине «для перевоспитания». Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.

Политик назвал позором автопробег «мажоров» в условиях специальной военной операции на Украине. Он также заявил, что правоохранителям следовало жестче наказать участников. Джабаров предложил вставить молодым людям «мозги на место» и привлечь их к хозработам для нужд специальной военной операции (СВО).

«Может, призвать их на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют. А вот помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях им вполне по силам», — пояснил Джабаров.

Ранее стало известно, что несколько десятков иномарок планировали проехать по центру столицы с наклейками «Богатые и успешные». Полиция пресекла акцию, а транспортные средства, в том числе Ferrari и Lamborghini, отправила на спецстоянку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Боррель предупредил о серьезных вызовах для Евросоюза из-за санкций
В российском регионе локализовали крупный лесной пожар
Перечислена самая модная обувь на осень 2022 года
УФСИН не выявило нарушений избранной меры пресечения в пробежке Ройзмана
Трасс захотела снизить НДС в Великобритании
«Зенит» разгромил «Урал» и вернулся на первое место в РПЛ
Маск призвал включить на полную мощность все АЭС мира
В России приготовились зарегистрировать новую вакцину от гемофильной инфекции
Синоптик назвал последний день засухи в Москве
В Минобороны Греции ответили на обвинения Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.