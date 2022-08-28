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Российские ученые нашли способ определить расположенность к ожирению по слюне

«Известия»: ученые из РФ нашли маркер в слюне для определения расположенности к ожирению

Фото: Unsplash.com

Российские ученые Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Красноярского государственного медицинского университета нашли способ определить предрасположенность к ожирению по слюне. Они выявили маркер, показывающий белковый состав биологической жидкости, по нему можно оценить важнейшие процессы, происходящие на клеточном уровне, передают «Известия».

Анализ занимает всего 15 минут, отмечают ученые. По его результатам можно оперативно отследить склонность пациента к набору лишнего веса и принять меры.

Маркер показывает баланс между анти- и прооксидантами, то есть различными молекулами, реагирующими на окислительные процессы в тканях. Это важнейшая характеристика организма, которая сразу отражается на белковом составе слюны, она говорит о возможностях адаптации к стрессу и неблагоприятным условиям.

Врач-диетолог, заведующий отделением клиники «Ревиталь» Марина Копытько назвала исследование российских ученых очень перспективным, поскольку медики всегда заинтересованы в разработке методов диагностики, не требующих забора крови. Она уточнила, что пока во врачебной практике использовать биомаркер нельзя, поскольку он находится в стадии изучения.

Ранее ученые Йельского университета продемонстрировали, что умеренное ограничение потребления калорий снижает выработку белка SPARC, что снижает вредное воспаление и улучшает здоровье у пожилых животных.

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Марина Совина
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