Ограничение калорий способствовало здоровому старению

В Йельском университете продемонстрировали улучшение здоровья из-за ограничения калорий

Ученые Йельского университета продемонстрировали, что умеренное ограничение потребления калорий снижает выработку белка SPARC, что снижает вредное воспаление и улучшает здоровье у пожилых животных. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Immunity.

В исследовании CALERIE (англ. Comprehensive Assessment of Long-term Effects of Reducing Intake of Energy) одни добровольцы сокращали потребление калорий на 14 процентов в течение двух лет, в то время как другие питались как обычно. Специалисты отслеживали долгосрочные последствия диеты на здоровье, а также идентифицировали молекулы, отвечающие за положительные эффекты снижения калорийности.

Оказалось, что у тех, кто потреблял меньше калорий, было снижено количество богатого цистеином белка SPARC, который связан с ожирением, диабетом, и воспалением. Этот белок переводит противовоспалительные иммунные клетки макрофаги в режим работы, способствующий воспалению. Уменьшение выработки SPARC жировыми клетками у мышей уменьшило воспаление, улучшило обмен веществ и способствовало здоровому старению. По словам авторов работы, полученные результаты могут привести к разработке методов предотвращения возрастного ухудшения состояния здоровья.