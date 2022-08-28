АТОР сообщила, что на фоне засухи в Европе наблюдается бум «сухого туризма»

В Европе на фоне засухи произошел бум «сухого туризма», когда путешественники могут наблюдать военные корабли Второй мировой войны, древние мегалиты и руины церквей в пересохших и обмелевших руслах рек и водохранилищ. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Например, в сербском Прахово уровень воды в Дунае снизился и обнажил 20 военных кораблей фашистской Германии, затопленных в 1944 году при отступлении. Большинство судов засыпаны песчаными отмелями, однако некоторые из мачт и командных мостиков выступают над водой. Проблемой является то, что суда затапливались с боезарядами, поэтому неосторожное поведение дайверов и туристов может спровоцировать их детонацию.

В Испании из-за засухи стал виден доисторический дольмен Гуадальпераль, который называют испанским Стоунхенджем. Археологи и путешественники спешат изучить реликвии, которые являлись миру лишь четыре раза.

На водохранилище Сау из-под воды показалась церковь Сан-Рома, которая стала новой местной достопримечательностью. Однако мэр города Виланова-де-Сау Жоан Риера намерен ограничить поток желающих увидеть ее. Туристы оставляют после себя мусор, вытаптывают берега в попытках добраться до церкви и увеличивают расход воды, арендуя жилье в населенном пункте.

В Италии обмелевшая река Тибр показала затопленный римский мост I века до нашей эры, а в Великобритании появилась возможность наблюдать руины валлийской деревни, затопленной в XIX веке.

В Германии из-за опустившегося уровня воды в Рейне возникли проблемы у организаторов речных круизов. Теплоходы используются как плавучие отели, а туристов перевозят по маршруту на автобусах. Во Франции частично высохла река Луара, а на юге страны знаменитый фонтанами Перн-ле-Фонтен был вынужден их отключить.

Ранее стало известно, что в США составили список знаменитостей, нарушивших правила по ограничению расхода воды, введенные в период засухи. В перечень попали в том числе модели Ким и Кортни Кардашьян, актер Сильвестр Сталлоне.

