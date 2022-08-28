Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США подтвердили проход своих боевых кораблей через Тайваньский пролив

Седьмой флот США подтвердил, что его крейсера прошли через Тайваньский пролив
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: Shutterstock

Седьмой флот Военно-морских сил США подтвердил проход двух своих ракетных крейсеров через Тайваньский пролив. Об этом сообщает пресс-служба Седьмого флота на своем сайте.

Уточняется, что проход осуществили боевые корабли типа «Тикондерога» USS Antietam и USS Chancellorsville. По сообщению пресс-службы, крейсера совершили «плановый транзит через Тайваньский пролив в водах, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства».

Ранее два корабля американских ВМС совершили проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Вашингтона с Пекином из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Через международные воды в Тайваньском проливе прошли Chancellorsville и Antietam.

В ответ на это Вооруженные силы Китая были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
ЧВК «Вагнер» уничтожила украинских военных при помощи управляемых ракет
Фетисов рассказал о коррупции в детском хоккее
Синоптик пообещал последнюю засуху в Москве
Россияне начали активно оформлять карты с овердрафтом
Турция обвинила Грецию в наведении ракет на турецкие самолеты
США подтвердили проход своих боевых кораблей через Тайваньский пролив
Названо условие начала военных действий на Тайване
Пенсионерка подожгла автомобиль сотрудника Минобороны в Москве
Россиянам предрекли экстремальные холода
Стало известно о продаже хакерами секретных военных документов НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.