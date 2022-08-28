США подтвердили проход своих боевых кораблей через Тайваньский пролив

Седьмой флот США подтвердил, что его крейсера прошли через Тайваньский пролив

Седьмой флот Военно-морских сил США подтвердил проход двух своих ракетных крейсеров через Тайваньский пролив. Об этом сообщает пресс-служба Седьмого флота на своем сайте.

Уточняется, что проход осуществили боевые корабли типа «Тикондерога» USS Antietam и USS Chancellorsville. По сообщению пресс-службы, крейсера совершили «плановый транзит через Тайваньский пролив в водах, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства».

Ранее два корабля американских ВМС совершили проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Вашингтона с Пекином из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Через международные воды в Тайваньском проливе прошли Chancellorsville и Antietam.

В ответ на это Вооруженные силы Китая были приведены в состояние повышенной боевой готовности.