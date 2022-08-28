Два американских корабля прошли через Тайваньский пролив

Reuters: два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив

Два корабля Военно-морского флота (ВМС) США осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Вашингтона с Пекином из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, пишет Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

Как уточнили источники, два судна, Chancellorsville и Antietam, осуществляют проход через международные воды в Тайваньском проливе.

2 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Китай раскритиковал этот шаг и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают де-факто независимый остров своей территорией.